ЗАБЕГ ГОДА Более тысячи любителей спорта пробегут в эти выходные от Суур-Мунамяги до Таллинна

Перевод: Влада Лаевалинд

Ранним утром 15 июня на вершине Суур-Мунамяги начнется забег Tipust Topini 2024, в котором примут участие рекордные 130 команд по десять человек, направляющихся в Таллинн. Уже восьмой год забег пользуется огромной популярностью: ограниченное количество мест было заполнено в январе за считанные минуты.

По словам главного организатора мероприятия Стена-Эрика Уйбо, мероприятие впервые прошло восемь лет назад всего с тридцати бегунов в трех командах, поэтому он может с уверенностью сказать, что продвижение бега как вида спорта увенчалось успехом. В опросе Marathon100 забег Tipust Topini был признан лучшим крупным беговым мероприятием в Эстонии в 2023 году.

Особенность мероприятия в том, что это не соревнование, а способ получить удовольствие от совместного забега и посещения красивых мест в Эстонии.

В этом году среди участников будет политик и предприниматель Калле Паллинг, руководитель отдела маркетинга Эстонского олимпийского комитета Маргус Кийвер, лыжник Карель Таммъярв, спортсмен и танцор Йоэль Юхт, телеведущий Урмас Вайно и супруг премьер-министра Арво Халлик.

Бег днем и ночью

Маршрут забега проходит по Хаанья-Рыуге-Сымерпалу-Сулби-Коорасте-Отепя-Палупера-Эльва-Ныу-Кюлитсе-Тарту-Ляхте-Элиствере-Йыгева-Вягева-Ваймаствере-Вяйке-Маарья-Тапа-Лехтсе-Аэгвийду-Кехра-Раазику-Маарду-Пирита, по большей части по небольшим дорогам и вдали от интенсивного автомобильного движения. Ориентировочное расписание можно найти здесь!

Забег будет проходить в формате эстафеты, поэтому каждый участник преодолеет 8-16 километров за этап. Каждый бегун выйдет на дистанцию три раза, причем бег будет непрерывным и днем, и ночью. Движение участников в режиме реального времени можно посмотреть здесь!

Поскольку бегуны пройдут через несколько населенных пунктов и по пути следования будут стоять дома, местные жители также могут сопереживать и поддерживать спортсменов. По словам Уйбо, забег не должен помешать движению транспорта, но и бегунам, и автомобилистам следует позаботиться о безопасности.