Не смотреть в глаза: стало известно о странном требовании Дженнифер Лопес к подчиненным

В частности выяснилось, что жена Бена Аффлека имеет одно странное требование: чтобы члены ее команды и обслуживающий персонал не смотрели ей в глаза, как пишет Daily Mail.

«Наша подруга работала осветителем за кулисами на одном из концертов. Всем работникам было дано строгое указание: не смотреть в глаза Лопес. Никакого визуального контакта», - написал один из комментаторов.

«Я знал людей, которые работали в Mohegan Sun (казино в США), и им было приказано полностью избегать зрительного контакта с Лопес. Они до сих пор смеются над ней, потому что там появлялись более известные люди, которые были намного любезнее и дружелюбнее» - добавил второй.

Это же правило распространяется на водителей лимузинов. «По словам моего знакомого, ее водители лимузинов были проинструктированы так же: они даже не могли смотреть на нее в зеркала заднего вида», - утверждали инсайдеры.

Американская ведущая и ветеран телеиндустрии, которая известна под сценическим псевдонимом LABellatini, также поделилась историей о «правиле запрета зрительного контакта» Дженнифер в TikTok на этой неделе.

«У меня есть друг, который работал над звуком в проекте Джей Ло, и она его выгнала. Остановила всю постановку и все такое, потому что он посмотрел ей в глаза. У меня есть еще около 15 подобных историй», - добавила она.

Несколько пользователей X (ранее Twitter) высказали аналогичные обвинения по поводу поведения Дженнифер на съемочной площадке.

Один из пользователей утверждал, что раньше они работали на калифорнийском горнолыжном курорте, где Дженнифер снимала рекламу автомобильной компании.

«На стойке регистрации курорта мы получили уведомление о том, что нам следует не смотреть ей в глаза. Ты можешь в это поверить!?» - поделился он. По словам знакомых с ситуацией людей, членов съемочной группы «предупредили» еще до прибытия певицы, что «ни при каких обстоятельствах» они не должны смотреть Дженнифер в глаза, даже если они с ней разговаривают.