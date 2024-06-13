Многие туристы, отправляясь на отдых в другую страну, предпочитают передвигаться по местности не на общественном транспорте, а на арендованном авто. Таким образом они стремятся получить большую свободу передвижения и доступ к тем локациям, куда нельзя доехать на автобусе или поезде, пишет Униан.
Стало известно, в каких городах Европы туристам дешевле всего взять машину напрокат
Сервис по бронированию путешествий Skyscanner изучил цены на аренду автомобилей в городах разных стран Европы, чтобы определить, где выгоднее всего брать машину напрокат. Возглавила рейтинг столица Мальты Валлетта, где средняя цена за день аренды авто составляет 20,68 фунтов стерлингов (24,5 евро).
При этом лучшей страной Европы для посуточной аренды машин признали Испанию – сразу четыре ее города попали в первую десятку рейтинга.
Десять городов Европы с самыми дешевыми ценами на аренду авто в 2024 году
1. Валетта, Мальта – 20,68 фунтов стерлингов (24,5 евро).
2. Фару, Португалия – 22,82 фунтов стерлингов (27 евро).
3. Анталья, Турция – 23,11 фунтов стерлингов (27,4 евро).
4. Пафос, Кипр – 24,30 фунтов стерлингов (около 29 евро).
5. Севилья, Испания – 25,39 фунтов стерлингов (30 евро).
6. Аликанте, Испания – 25,41 фунтов стерлингов (30 евро).
7. Валенсия, Испания – 25,42 фунтов стерлингов (30 евро).
8. Ларнака, Кипр – 25,96 фунтов стерлингов (около 30,8 евро).
9. Малага, Испания – 25,98 фунтов стерлингов (около 30,8 евро).
10. Лиссабон, Португалия – 25,99 фунтов стерлингов (около 30,8 евро).
При этом эксперты Skyscanner установили, что лучше всего арендовать машину за 1-2 недели до начала поездки. Так, за семь дней до начала использования выгоднее бронировать машину в Испании, Португалии и Греции, а вот во Франции лучше всего заказывать машину за 14 дней до начала вашего приключения.