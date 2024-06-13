Стало известно, в каких городах Европы туристам дешевле всего взять машину напрокат

Сервис по бронированию путешествий Skyscanner изучил цены на аренду автомобилей в городах разных стран Европы, чтобы определить, где выгоднее всего брать машину напрокат. Возглавила рейтинг столица Мальты Валлетта, где средняя цена за день аренды авто составляет 20,68 фунтов стерлингов (24,5 евро).

При этом эксперты Skyscanner установили, что лучше всего арендовать машину за 1-2 недели до начала поездки. Так, за семь дней до начала использования выгоднее бронировать машину в Испании, Португалии и Греции, а вот во Франции лучше всего заказывать машину за 14 дней до начала вашего приключения.