Актрису и телеведущую Татьяну Лазареву объявили в розыск. 13 июня на сайте МВД России появилась карточка с ее фото и данными. Актрису обвиняют по уголовной статье, но подробности не уточняются.
Уехавшую в Испанию Татьяну Лазареву объявили в розыск в России
Татьяна Лазарева покинула Россию в 2022 году после начала войны в Украине. Теперь она живет в Испании.
В 2024 году телеведущая официально развелась с Михаилом Шацем. У звезды есть сын Степан от первого брака, а также дочери Софья и Антонина, отцом которых являет Михаил Шац.