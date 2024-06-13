Уехавшую в Испанию Татьяну Лазареву объявили в розыск в России

Татьяна Лазарева покинула Россию в 2022 году после начала войны в Украине. Теперь она живет в Испании.

В 2024 году телеведущая официально развелась с Михаилом Шацем. У звезды есть сын Степан от первого брака, а также дочери Софья и Антонина, отцом которых являет Михаил Шац.