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Уехавшую в Испанию Татьяну Лазареву объявили в розыск в России

Limon.ee
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Татьяна Лазарева.
Татьяна Лазарева. Фото: Alexander Shcherbak

Актрису и телеведущую Татьяну Лазареву объявили в розыск. 13 июня на сайте МВД России появилась карточка с ее фото и данными. Актрису обвиняют по уголовной статье, но подробности не уточняются.

Татьяна Лазарева покинула Россию в 2022 году после начала войны в Украине. Теперь она живет в Испании.

В 2024 году телеведущая официально развелась с Михаилом Шацем. У звезды есть сын Степан от первого брака, а также дочери Софья и Антонина, отцом которых являет Михаил Шац.

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