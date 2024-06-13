Король Карл ІІІ обратился к принцу Гарри

Король Великобритании Карл III прямо попросил принца Гарри прекратить «утечку» личных данных о частной жизни королевской семьи.

«Отец прямо попросил Гарри не писать и не говорить публично ничего о семье или его брате, что могло бы вызвать проблемы», - рассказывает королевский комментатор Том Куинн.

«И все знают, что когда король просит вас что-то сделать, это будет иметь последствия, если вы не послушаетесь», - добавил эксперт.

Куинн считает, что Гарри надо было «жаловаться» в частных разговорах, а не выносить секреты и так медийной семьи на публику. Герцог Сассекский якобы имел только одну цель - получить извинения от отца и брата.

«Публичные жалобы лишь усугубляют ситуацию, а в случае Гарри это означает, что все больше связей с его прошлым разрывается», - отметил комментатор.

Среди множества откровений в мемуарах «Запасной» были раскрыты чувства Гарри к королеве Камилле, когда он назвал ее «опасной» и «злодейкой».

Герцог также утверждал, что его мачеха сливала в СМИ истории о королевской семье, чтобы поддерживать свой имидж и повышать популярность.

Кроме мемуаров, принц Гарри и Меган Маркл дали скандальное интервью Опре Уинфри в 2021 году, когда обвинили королевскую семью в расизме. В частности, пара выпустила документальный сериал «Гарри и Меган» для Netflix.