ВЕСЬ ЗАЛ ПОДПЕВАЛ СТОЯ В Таллинне прошел необычный концерт французской певицы Imany

То, что происходило вчера вечером на сцене концертного зала Alexela, сложно описать словами. В 19 часов зал заполнило огромное количество людей, но концерт так и не начинался. Где-то вдалеке из колонок доносилась какая-то музыка, публика периодически хлопала в надежде, что концерт вот-вот начнется.

И вот, когда ожидание уже стало выматывать, погас свет, и на сцену, шагая в такт, вышли музыканты. Они были одеты в белые балахоны, которые скрывали их лица, и понять, под каким одеянием скрывается певица, можно было только по тому, что у всех, кроме нее, в руках были виолончели.