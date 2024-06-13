В среду, 12 июня, в концертном зале Alexela прошел концерт популярной французской певицы Imany, которая известна такими песнями, как You Will Never Know и Don’t Be So Shy. Смотрите галерею!
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ВЕСЬ ЗАЛ ПОДПЕВАЛ СТОЯ ⟩ В Таллинне прошел необычный концерт французской певицы Imany
То, что происходило вчера вечером на сцене концертного зала Alexela, сложно описать словами. В 19 часов зал заполнило огромное количество людей, но концерт так и не начинался. Где-то вдалеке из колонок доносилась какая-то музыка, публика периодически хлопала в надежде, что концерт вот-вот начнется.