«Оказалось, и я смертна...»: Лайма Вайкуле рассказала, как болезнь изменила ее жизнь

Вайкуле и раньше публично говорила о своем заболевании, тем более что многие люди могут опускать руки после такого диагноза.

​«Сегодня медицина находится на таком высоком уровне, что главное - ходить к врачам: это нужно делать раз в год. Чем раньше вам поставят диагноз, тем лучше. Потому что сегодня можно жить даже с самыми сложными заболеваниями, многие-многие годы», - сказала Вайкуле.

«Мне было 35 лет, когда это случилось со мной. Естественно, тогда я впервые осознала, что, оказывается, я тоже смертна. До этого я об этом не думала - я просто танцевала и пела, но потом у меня все перевернулось», - рассказывает певица.

Она рассказывает: «Я начала любить все! Собак, кошек, деревья... Вдруг я увидела, как при мне рубят липы. Я стала понимать, что нельзя ломать ни одной ветки. Это изменилось во мне после болезни».

«Я не могу на это жаловаться - мне все это было нужно. Я слишком много думала о себе в свои 30 лет. Сегодня я могу думать обо всем мире - для меня все это важно. Любовь ко всему живому, в том числе и к людям, которые сегодня меня очень, очень беспокоят...» - сказала Вайкуле.

Как известно, в 1991 году американские врачи диагностировали у Вайкуле рак груди. Два года назад появились сообщения о том, что артистка снова борется с болезнью. Однако она сама говорила об этом уклончиво.