Известный эстонский радиоведущий попал в больницу

«Уважаемые! Вновь человек планирует, а Бог смеется. Я восхищаюсь этим треугольником уже несколько дней. С этого момента жизнь будет другой, чем раньше», - написал Мярт Трейер (49) в социальных сетях в четверг утром.

«Пишу это потому, что не имею ни малейшего представления, услышимся ли мы снова на радио и когда это произойдет», - добавил он и порекомендовал всем заботиться о своем теле и разуме. «Если хотите помочь, то воздержитесь от дополнительных вопросов. Спасибо!» - сообщил Трейер.