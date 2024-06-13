«Я слышал, что он пьет»: друзья Бена Аффлека бьют тревогу

Сейчас Бен снимает дом в Брентвуде за сто тысяч долларов в месяц. Особняк находится всего в паре кварталов от места жительства его бывшей жены и матери троих его детей Джениффер Гарнер.

Кстати, поговаривают, что одной из причин, по которой «Беннифер» выставили на продажу свой особняк за 60 миллионов долларов, не прожив в нем и года, стало то, что он находится далеко от детей Аффлека.

В свою очередь Лопес пытается спасти свой брак и не готова к четвертому разводу. Она даже отменила свой 30-дневный тур, к которому готовилась несколько месяцев. Певица извинилась перед поклонниками, объяснив им, что хочет взять творческий опыт и больше времени провести со своими родными и друзьями.

Правда, такое объяснение не сильно вызвало доверие у фанатов, поскольку билеты на тур продавались крайне плохо, и его проведение означало бы для Джей Ло новый провал.

Недавно Джей Ло возобновила дружбу с актрисой Лией Ремини. Они рассорились в 2022 году после того, как Ремини сказала ей, что Аффлек не воспринимает всерьез их роман и в конечном итоге причинит ей боль.