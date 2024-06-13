Принц Гарри ищет дом в Великобритании

По словам Куинна, тот период после отказа от королевских полномочий и переезда в США, когда принцу Гарри все казалось новым и захватывающим, уже прошел, и теперь младший сын Карла III «скучает по некоторым аспектам» своей жизни в Лондоне, а также он начинает смотреть на свое прошлое через розовые очки.

В частности, Гарри скучает по своим армейским и университетским друзьям, которые не навещали его в Калифорнии из-за того, что они не очень ладят с Меган Маркл. Именно поэтому он и хочет найти дом в Великобритании, и это одна из причин, почему он продолжает добиваться через суд, чтобы британские налогоплательщики оплачивали его охрану в стране, хотя ранее он уже проиграл апелляцию по этому делу.

Напомним, что Букингемский дворец издал указ о выселении герцога и герцогини Сассекских из Фрогмор-коттеджа, их единственного дома в Великобритании, через несколько недель после того, как вышли скандальные мемуары принца Гарри, в которых он выдвинул ряд претензий к королевской семье. Этот дом был подарен Гарри и Меган покойной королевой Елизаветой II в 2018 году на их свадьбу.

Недавно близкие ко дворцу инсайдеры сообщили, что Карл III хочет помириться с принцем Гарри, поскольку ему не хватает общения с внуками, принцем Арчи и принцессой Лилибет.