Итальянская полиция разоблачила подпольный цех: нелегалы шили сумки Диор!

Суд Милана, который ведет расследование, заявил, что предполагаемые нарушения трудового законодательства крупными модными компаниями в Италии не являются единичным случаем и часто совершаются для увеличения прибыли.

Это уже третье подобное решение в этом году, принятое миланским судом, который в апреле назначил уполномоченного для управления компанией, принадлежащей Джорджио Армани, в связи с обвинениями в том, что модная группа «виновна в неспособности» должным образом контролировать своих поставщиков. В то время Armani Group заявила, что всегда стремилась «свести к минимуму злоупотребления в цепочке поставок».

В копии решения суда, с которым в понедельник ознакомилось агентство Reuters, говорится, что прокуроры утверждают, что нарушение правил было не единичным среди модных брендов с производственными мощностями в Италии, а систематическим, вызванным необходимостью добиваться более высокий доход.

«Это не что-то случайное, касающееся отдельных производственных партий, а обобщенный и консолидированный метод производства», - говорится в документе.

По подсчетам консалтинговой компании Bain, Италия является домом для тысяч мелких производителей, которые обеспечивают от 50 до 55 процентов мирового производства предметов роскоши.

Полиция решила устроить проверку двух фирм, занимающихся пошивом люксовых сумок, и, как оказалось, не зря. В обеих фирмах незаконно работали более двух десятков китайцев и несколько филиппинцев, которые жили прямо на производстве.

Нелегалы не требовали много денег за свой труд, поэтому себестоимость сумки Диор, которая в бутиках стоит начиная от двух тысяч евро, сократилась до 53 евро.

По итогам 2023 года холдинг LVMH, которому принадлежит бренд Диор, увеличил выручку почти на 9%, до 86 миллиардов евро. Чистая прибыль компании превысила 15 миллиардов евро. Этот показатель за год вырос на 7,5%.