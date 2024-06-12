В понедельник вечером, 10 июня, под восторженные аплодисменты и тысячи криков хитмейкер Стинг вышел на сцену Тартуского певческого поля. Билеты были распроданы в считанные минуты, а небольшая площадка была переполнена, пишет Tartu Postimees.
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Стинг вышел на сцену Тартуского певческого поля под бурные аплодисменты
Ворота Тартуского певческого поля открылись в 18.00. Британская суперзвезда вышел на сцену за несколько минут до половины десятого вечера. Никаких громких фейерверков после выхода Стинга не последовало. На сцене он исполнил песню Message in the bottle, ставшую знаменитой благодаря группе Police.