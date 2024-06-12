БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ Стинг вышел на сцену Тартуского певческого поля под бурные аплодисменты

Ворота Тартуского певческого поля открылись в 18.00. Британская суперзвезда вышел на сцену за несколько минут до половины десятого вечера. Никаких громких фейерверков после выхода Стинга не последовало. На сцене он исполнил песню Message in the bottle, ставшую знаменитой благодаря группе Police.

Хотя Стинг и его песни больше рассчитаны на людей среднего и старшего возраста, в зале было немало и молодых людей. Селена, живущая в Тарту, рассказала, что песни Стинга были саундтреком к ее детству и звучали по радио в то время. Поскольку у нее есть тесная связь с детством, а Стинг выступает в ее родном городе, она с удовольствием пришла на концерт.