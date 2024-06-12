Вновь холостой Танель Падар: «Я справляюсь, и неуверенность сменилась любовью и благодарностью»

В понедельник мы писали о том, что музыкант Танель Падар, который после скандала с разводом почти не появляется в социальных сетях, поделился в Instagram фотографиями того, как он проводит время со своими детьми. Например, он поделился снимком детских свитшотов с сердечками, висящими на окне, и видеороликом, на котором он читает книгу о Гарри Поттере вместе с ребенком.