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Вновь холостой Танель Падар: «Я справляюсь, и неуверенность сменилась любовью и благодарностью»

Limon.ee
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Танель Падар.
Танель Падар. Фото: Ain Liiva

«Четыре дня самой классной школы жизни, где ценится просто присутствие», - пишет музыкант Танель Падар в социальных сетях, делясь с подписчиками прекрасными фотографиями моментов, проведенных с детьми.

В понедельник мы писали о том, что музыкант Танель Падар, который после скандала с разводом почти не появляется в социальных сетях, поделился в Instagram фотографиями того, как он проводит время со своими детьми. Например, он поделился снимком детских свитшотов с сердечками, висящими на окне, и видеороликом, на котором он читает книгу о Гарри Поттере вместе с ребенком.

Теперь музыкант также сделал пост в Instagram, в котором написал: «Четыре дня самой классной школы жизни, где ценится просто присутствие. Было несколько сложных моментов, когда казалось, что в сутках все меньше часов, но это чувство... Я справляюсь, и неуверенность сменилась любовью и благодарностью».

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