ВИДЕО Бритни Спирс в прозрачном платье станцевала под песню Джастина Тимберлейка без нижнего белья

Американская поп-звезда Бритни Спирс продемонстрировала откровенный образ в новом пикантном видео, опубликованном 11 июня на ее странице в Instagram.

Разведенная и одинокая звезда сцены давно завязала с музыкой, однако регулярно продолжает радовать своих 42,3 млн подписчиков дикими танцами.

На этот раз 42-летняя певица появилась в прозрачном серебряном мини-платье на бретельках, танцуя под старую песню Bounce 2007 года в исполнении Джастина Тимберлейка. Ее ослепительное платье с бахромой включало прозрачный лиф и серебряный бюстгальтер. Свой образ хит-мейкерша дополнила массивными черными туфлями с пряжкой на высоких каблуках. Она распустила свои светлые локоны и надела черное колье.

Похоже певица надела старое платье, в области декольте оно было явно ей не по размеру. Спирс, глядя в камеру, всячески изгибалась, мотала головой и показывала язык. Это - не первое видео, где знаменитость в своих танцах демонстрирует откровенные и вызывающие движения. «Отвратительная версия» - так оценила певица музыкальную композицию своего бывшего жениха Джастина Тимберлейка.

Бритни и Джастин встречались в период с 2000 по 2003 год. Они познакомились в детстве, снимаясь в главных ролях в сериале «Клуб Микки Мауса» на канале Disney в 1993–1994 годах. В книге Спирс «Женщина во мне» 2023 года она рассказала, что «эгоистичный певец» убеждал ее сделать аборт, когда она неожиданно забеременела.

«Это было сюрпризом, но для меня это не было трагедией. Я так любила Джастина. Я всегда ожидала, что однажды у нас будет семья. Это произошло намного раньше, чем я ожидала. Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Если бы это решение было предоставлено мне одной, я бы никогда этого не сделала. По сей день аборт был одной из самых мучительных вещей, которые я когда-либо испытывала в своей жизни», - написал певица в своих мемуарах.