ГАЛЕРЕЯ Любители сауны из Эстонии и Финляндии попытались установить рекорд Гиннесса!

Впервые в истории все жители Эстонии смогли принять участие в установлении рекорда. Вечером 8 июня в период с 19 до 20 часов каждый должен был разместить свою фотографию из сауны на стене группы Facebook.

Международный день сауны и установление мирового рекорда отметили и многие другие сауны в Таллинне и других городах Эстонии.

«В последние годы эстонская сауна становится все более заметной в мире: наши банные традиции, год сауны и банные марафоны освещались в крупнейших международных СМИ. Много говорят об асе футбола Дэвиде Бекхэме и других звездах, купивших сауну в Эстонии. Особое внимание к нам привлек документальный фильм о сауне Savvusanna sõsarad Анны Хинц, который получил несколько престижных наград», - говорит представитель Visit Estonia Яна Кучинская.

В настоящее время фотографии всех участников еще подсчитываются вручную, и результаты будут отправлены в Гиннес для утверждения. Официальное подтверждение того, что рекорд был успешно достигнут, должно прийти не позднее чем через несколько недель.