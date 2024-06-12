Это слово строго-настрого запрещено: как воспитывают своих детей принц Уильям и принцесса Кейт

В беседе с Netmums няня, которая прошла обучение в Норланде, и соведущая подкаста The Sleep Moms Сара Карпентер рассказала о правилах, которых придерживаются квалифицированные специалисты по уходу за детьми.

«Для няни Norland Nanny кричать или повышать голос на наших подопечных полностью запрещено, и это правильно, поскольку это не позволяет детям чувствовать себя уверенно и ощущать поддержку», - рассказала Сара.

Этот подход без крика - один из тех, которые Уэльские используют по отношению со своими детьми. Издание Good Housekeeping сообщило, что контроль громкости голоса является строгим домашним правилом и общение с молодыми принцами и принцессой приостанавливается, когда они повышают голос.

Также сообщается, что крик приводит к отстранению от ситуации и что Уильям и Кейт предпочитают обсуждать эмоции со своими детьми на «диване для разговоров». Таким образом эмоции детей могут быть «распакованы». Королевские родители соблюдают правила «не кричать», что означает, что они не позволяют себе кричать на детей, а дети не могут кричать на них или друг на друга.

В статье для Netmums Сара Карпентер также поделилась информацией о слове, которое запрещено использовать няням Norland. Няня Norland не будет употреблять слово «дурак», если только не в беззаботном контексте, например, «ну-ка давайте сделаем глупые лица».