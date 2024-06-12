ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЕ КАДРЫ Скрывали несколько лет: появилось фото пятилетней дочери покойной Анастасии Заворотнюк

В частности, на видео можно увидеть девочку в черном пышном платье с белым в горошек платком на голове. СМИ подловили момент, на котором девочка утешает своего папу и по совместительству мужа покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Павла Чернышева.

Известно, что похоронили актрису на Троекуровском кладбище, а прощание с Заворотнюк проходило в Покровском монастыре. Кроме этого, в Сети появились фото на которых девочка со всей семьей побывала на кладбище у могилы матери.

Стоит отметить, что Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк познакомились на проекте «Танцы на льду», куда актриса была приглашена как участница. Между парой возникли чувства, которые быстро переросли в серьезные отношения. Уже в сентябре 2008 года Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев официально зарегистрировали свои отношения.

Пара мечтала о рождении общего ребенка, однако в течение десяти лет актриса не могла забеременеть. Именно поэтому семья решила сделать искусственное оплодотворение. Через некоторое время на свет родилась девочка, которую назвали Миланой. Но уже через несколько месяцев после рождения девочки у актрисы обнаружили рак головного мозга.

После этого у актрисы начались серьезные проблемы со здоровьем. По последним новостям актриса была частично парализована и прикована к коляске. Сразу же после диагноза, что Анастасия, что ее семья исчезли из публичного пространства и активно скрывали состояние актрисы. Кроме этого, семья скрывала и новорожденную девочку.

Анастасия Заворотнюк умерла на 53-м году жизни, когда ее младшей дочери было всего пять лет. У актрисы также осталось двое старших детей от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым - Анна и Майкл.

При жизни артистка была внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. В ходе президентских выборов 2018 года Анастасия Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.