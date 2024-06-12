ГАЛЕРЕЯ В популярном таллиннском ресторане ярко встретили начало лета

Как всегда гостей ожидала насыщенная праздничная программа с участием экстравагантного модерн-кабаре Empire SHOW, а отличную летнюю chill-музыка и зажигательные танцевальные хиты играла крутейшая в Эстонии девушка-диджей DJ Janika Tenn. Модными хитами chill-музыку разбавил DJ BELL

Театр огня Surya fire studio подарил гостям незабываемое шоу, где в танце пламени реальность слилась с магией. Искусные танцовщики, словно огненные фениксы, восстали из пепла, завораживая публику виртуозными трюками и филигранной хореографией.

Несмотря на прохладную погоду гости смогли наслаждаться праздником на современно оборудованной террасе с крышей и подогревом!

Гости дегустировали блюда из нового летнего меню, а также любимое шампанское Moet & Chandon - летняя терраса ресторана является официальным представителем этого брэнда шампанского и предлагает его гостям по особенно приятным ценам на протяжении всего лета.

Не упустите шанс побаловать себя бокалом игристого напитка в сочетании с изысканными блюдами в уютной атмосфере на летней террасе! Бронируйте столик заранее.