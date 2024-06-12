Не упустите возможность! В Таллинне пройдет уникальное представление

Театрализованные читки этой пьесы с большим успехом проходили в Праге, Риге, Вильнюсе, Будве, Сан-Франциско, Барселоне, Берлине и других городах. В читках принимали участие: Александр Филиппенко, Максим Суханов, Виктор Шендерович, Монеточка, Евгений Киселев, Ольга Романова, Александр Морозов, Михаил Борзыкин, Анна Монгайт, Антон Долин, Татьяна Лазарева, Никита Кукушкин, Александр Дельфинов, Виктория Ивлева, Варвара Шмыкова, Александр Феклистов и другие.

Сегодня становится все более очевидно, что Сталин не только не умер, но и оказывает сильнейшее влияние на общественную и политическую ситуацию в России и не только в ней. Серия благотворительных читок и спектаклей по этой пьесе - наша попытка общими усилиями наконец-то похоронить его, художественными средствами показать взаимосвязь путинизма и сталинизма, и оказать финансовую поддержку Украине.

Трагифарс «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» - тонкое, глубокое антитоталитарное высказывание, которое в сегодняшних условиях читается и как яркий антивоенный художественный манифест. Пьеса переведена на восемь языков; все читки и спектакли собрали полные залы. Трагифарс позволяет проследить, какими путями в душе современного человека прорастает сталинизм. Отвечая на такой вопрос, невозможно оставаться исключительно в зоне серьёзности. Поэтому трагифарс не только актуальный и жуткий, но и очень смешной. Сюжет: в одном крупном российском театре решают поставить смелый спектакль о Сталине.

Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ для СМИ. Но так случилось, что незримым зрителем спектакля оказался президент РФ. Через помощника он заявляет: «Любопытно глянуть, как там моего предшественника показать собираются». Увиденное очень не нравится президенту, и труппа театра начинает мучительно переделывать спектакль в угоду правителям прошлого и настоящего...

Это пьеса о преступной пластичности человеческой психики, о готовности в определенных условиях воспроизвести самые опасные практики тоталитарного прошлого, которое никуда не ушло: оно овладевает настоящим и намеревается стать будущим. В пьесе показано, как легко человек становится тираном и как послушно окружение позволяет ему таковым стать.

Все вырученные средства - как и с предыдущих читок - пойдут на приобретение гуманитарной помощи Украине.