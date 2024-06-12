«Прошу, берегитесь, июнь окропится кровью»: Глоба дала совет двум знакам Зодиака

Для Овна, представителя огненного знака, есть риск неврозов. Нервные срывы и стрессы могут стать источником сердечно-сосудистых проблем. Если вы замечаете у себя какие-либо симптомы, не откладывайте визит к врачу! Звезды советуют Овнам меньше нервничать и больше отдыхать. Если вы научитесь проще относиться к происходящему, сможете избежать невротических проблем.

Для Тельца, представителя земного знака, также важно обратить внимание на свое здоровье, особенно избегая нарушения режима труда и отдыха. Частые переутомления - это обычное дело для тельцов, однако это может привести к негативным последствиям. Старайтесь равномерно распределять время между работой и отдыхом, чтобы сохранить свое здоровье.