Болельщики Джуда Беллингема были в восторге от новой рекламы футболиста на сайте марки SKIMS. 20-летний игрок «Реала», котрый играет за сборную Англии на Евро-2024, снялся в кампании бренда белья от Ким Кардашьян, пишет НОВИНИLIVE.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Звездный игрок сборной Англии по футболу разделся в рекламе нижнего белья Ким Кардашьян
В видео, опубликованном в Instagram, Джуда можно увидеть в темно-сером белье и с футбольным мячом. Спортсмен говорит в видео с рекламой: «Я Джуд Беллингем. Все носят SKIMS».
Бренд также коментирует: «Джуд Беллингем для SKIMS. В преддверии Евро английский игрок-рекордсмен носит наше мужское белье».
В ролике спортсмен демонстрирует футбольные навыки и подтянутое тело.
В сети Ким называли «гением» за подписание контракта со звездой футбола как новым лицом SKIMS.
«Джуд Беллингем для SKIMS. Снова отличный маркетинг!», «Ким - гений», - пишут пользователи.
Полузащитник зарабатывает £220 000 в неделю в «Реале». Ким запустила SKIMS для мужчин в октябре прошлого года, увеличив стоимость своего бренда до 4 миллиардов долларов. Ранее она рекламировала коллекцию с помощью звезд футбола Неймара, Шая Гилгеуса-Александра и защитника НФЛ Ника Бозы.