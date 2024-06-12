ФОТО И ВИДЕО Звездный игрок сборной Англии по футболу разделся в рекламе нижнего белья Ким Кардашьян

В видео, опубликованном в Instagram, Джуда можно увидеть в темно-сером белье и с футбольным мячом. Спортсмен говорит в видео с рекламой: «Я Джуд Беллингем. Все носят SKIMS».

Бренд также коментирует: «Джуд Беллингем для SKIMS. В преддверии Евро английский игрок-рекордсмен носит наше мужское белье».

В ролике спортсмен демонстрирует футбольные навыки и подтянутое тело.

В сети Ким называли «гением» за подписание контракта со звездой футбола как новым лицом SKIMS.

«Джуд Беллингем для SKIMS. Снова отличный маркетинг!», «Ким - гений», - пишут пользователи.

Полузащитник зарабатывает £220 000 в неделю в «Реале». Ким запустила SKIMS для мужчин в октябре прошлого года, увеличив стоимость своего бренда до 4 миллиардов долларов. Ранее она рекламировала коллекцию с помощью звезд футбола Неймара, Шая Гилгеуса-Александра и защитника НФЛ Ника Бозы.