Сотрудник аэропорта предупреждает пассажиров, прикрепляющих к чемоданам ленточки

Путешественники привыкли прикреплять какую-нибудь цветную ленту, платок или другие аксессуары, чтобы вытащить свой чемодан из сотен других сумок.

Сотрудник Дублинского аэропорта Джон обнаружил, что эти опознавательные знаки препятствуют получению чемоданов пассажиров, сообщает New York Post.

«Ленты, которые люди привязывают к своим чемоданам, чтобы облегчить их идентификацию, могут привести к проблемам со сканированием сумки в багажном зале», - рассказал он.

Хотя этот добавленный аксессуар позволяет легче заметить сумку, он привлекает негативное внимание сканеров багажа аэропортов.

«Если сумку нельзя автоматически сканировать, она может попасть в ручную обработку, что может означать, что ваша сумка не доберется до полета», - пояснил сотрудник аэропорта.

Отправляя свой чемодан без идентификационных знаков, таких как ленты и старые дорожные наклейки, больше шансов, что багаж без труда доберется до места назначения.

«Снимите с сумки старые наклейки, они могут внести неясности в процесс сканирования», - посоветовал Джон.

Еще одна причина задержки багажа часто заключается в том, что в чемоданах лежит марципан.

«Никогда не кладите марципан в свой багаж. Он имеет ту же плотность, что и некоторые взрывчатые вещества, поэтому ваша сумка будет извлечена, и вас вызовут на процедуру обыска», - сказал эксперт по багажу.