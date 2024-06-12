Умерла звезда французской поп-музыки Франсуаза Арди

«Мама ушла», - написал в Facebook ее сын Томас Дютрон (он тоже музыкант), сопроводив пост их совместной архивной фотографией.

Долгое время Арди боролась с лимфомой, а в 2019 году сообщила об обнаружении нового онкологического заболевания. В марте прошлого года певица заявила, что никогда больше не сможет петь.

Арди ворвалась на музыкальную сцену в 1962 году и стала иконой стиля, вхохновлявшей Мика Джаггера и Боба Дилана. Известная своими меланхоличными балладами, она была символом французского поп-движения Yé-yé, названного так из-за его отсылки к английской музыке.

Среди ее самых известных песен - Tous les garçons et les filles («Все девочки и мальчики» - прим. ред.) и «Mon Amie La Rose» («Мой друг, роза» - прим. ред.).

Арди родилась в Париже в 1944 году. Как и многие девочки того времени, она выросла, слушая Элвиса Пресли, Клиффа Ричарда и других американских и британских звезд на «Радио Люксембург», и подписала свой первый контракт со звукозаписывающей компанией всего в 17 лет.

Ее прорыв как музыканта произошел в 1962 году с песней Tous les garçons et les filles, в которой она пела о всех мальчиках и девочках, идущих рука об руку, в то время как «я иду одна по улицам, мое сердце болит». Песня мгновенно стала хитом во Франции и даже прорвалась в чарты Великобритании.

Французская певица Франсуаза Арди. 1977 год. Фото: -/AFP