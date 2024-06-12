Одна из самых любимых во Франции певиц Франсуаза Арди скончалась в возрасте 80 лет, сообщает Би-би-си.
Умерла звезда французской поп-музыки Франсуаза Арди
«Мама ушла», - написал в Facebook ее сын Томас Дютрон (он тоже музыкант), сопроводив пост их совместной архивной фотографией.
Долгое время Арди боролась с лимфомой, а в 2019 году сообщила об обнаружении нового онкологического заболевания. В марте прошлого года певица заявила, что никогда больше не сможет петь.
Арди ворвалась на музыкальную сцену в 1962 году и стала иконой стиля, вхохновлявшей Мика Джаггера и Боба Дилана. Известная своими меланхоличными балладами, она была символом французского поп-движения Yé-yé, названного так из-за его отсылки к английской музыке.
Среди ее самых известных песен - Tous les garçons et les filles («Все девочки и мальчики» - прим. ред.) и «Mon Amie La Rose» («Мой друг, роза» - прим. ред.).
Арди родилась в Париже в 1944 году. Как и многие девочки того времени, она выросла, слушая Элвиса Пресли, Клиффа Ричарда и других американских и британских звезд на «Радио Люксембург», и подписала свой первый контракт со звукозаписывающей компанией всего в 17 лет.
Ее прорыв как музыканта произошел в 1962 году с песней Tous les garçons et les filles, в которой она пела о всех мальчиках и девочках, идущих рука об руку, в то время как «я иду одна по улицам, мое сердце болит». Песня мгновенно стала хитом во Франции и даже прорвалась в чарты Великобритании.
Ее стиль очаровал модельеров. Арди была долгое время «лицом» знаменитых домов Шанель и Ив Сен-Лоран. Пако Рабанн создал для нее мини-платье из золотых пластин.
Лидер группы Rolling Stones Мик Джаггер однажды назвал ее «идеальной женщиной», а Боб Дилан написал ей несколько любовных писем. Он также обратился к ней в стихотворении на обложке своего альбома 1964 года «Другая сторона Боба Дилана».
Арди была замужем за певцом Жаком Дютронком, от которого у нее родился сын Томас. Они расстались в конце 1980-х, но она часто называла бывшего мужа любовью всей своей жизни.
В 2004 году у певицы обнаружили лимфому, а в 2015 году Арди провела несколько недель в искусственной коме после падения. В 2021 году звезда сообщила, что у нее рак и жизнь «близка к концу».
«Я постоянно испытываю проблемы с дыханием и задыхаюсь, не говоря уже о бесконечных носовых кровотечениях. Я не боюсь умереть, но я очень, очень боюсь страдать», - цитирует прошлогоднее заявление певицы BFM TV.
Карьера Арди длилась более пяти десятилетий, в течение которых она выпустила около 30 альбомов. Журнал Rolling Stone поставил ее на 162-е место в списке 200 величайших исполнителей всех времен в 2023 году.