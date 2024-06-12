ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! Любимец публики Артем Савицкий выступит в Ласнамяэ

Управа района Ласнамяэ ежегодно предлагает жителям различные виды досуга. В прошлом году с мая по конец августа район Ласнамяэ праздновал свое 30-летие, в рамках которого было проведено более 60 различных мероприятий, включая парковые концерты. В этом году традицию проведения парковых концертов в разных микрорайонах Ласнамяэ было решено продолжить. 16 мая состоялся первый подобный концерт, в рамках которого в Ласнамяэ впервые выступил известный эстонский исполнитель Стефан.