Завтра, 13 июня, в 18 часов управа района Ласнамяэ проведет в парке Тондираба парковый концерт. На этот раз на сцену выйдет любимец публики Артем Савицкий.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! ⟩ Любимец публики Артем Савицкий выступит в Ласнамяэ
Управа района Ласнамяэ ежегодно предлагает жителям различные виды досуга. В прошлом году с мая по конец августа район Ласнамяэ праздновал свое 30-летие, в рамках которого было проведено более 60 различных мероприятий, включая парковые концерты. В этом году традицию проведения парковых концертов в разных микрорайонах Ласнамяэ было решено продолжить. 16 мая состоялся первый подобный концерт, в рамках которого в Ласнамяэ впервые выступил известный эстонский исполнитель Стефан.
Очередной бесплатный парковый концерт управа района Ласнамяэ организует завтра, 13 июня, в 18.00 на синей площадке парка Тондираба (Варраку, 16), где своим выступлением порадует публику известный в Эстонии артист Артем Савицкий.
Концерт продлится ориентировочно один час. Поскольку мероприятие пройдет на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. При хорошей погоде управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала.