Фанаты Евровидения, ликуйте! Победитель этого года Nemo включил Таллинн в свой европейский тур Break The Code

Уникальный стиль Nemo (предпочитает, чтобы о нем говорили с использованием местоимений they/them – они/их) не оставил равнодушным никого в шведском городе Мальмё. Сам музыкант с нетерпением ждет предстоящих гастролей. «Я чрезвычайно счастлив, что грядущей весной состоится мой первый европейский тур», – подтверждает Nemo. «Одна из самых прекрасных вещей – это видеть, как вокруг моей музыки формируется сообщество, и я становлюсь свидетелем этого. Я не могу дождаться встречи со слушателями!»

Приз, привезенный из Мальмё, ознаменовал для Nemo важную веху, ведь это первая победа Швейцарии на Евровидении после выступления Селин Дион в 1988 году. Сингл The Code поднял Nemo на невероятные высоты международного музыкального небосклона, песня попала в чарты не только в Европе, но и во всем мире.