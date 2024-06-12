Друзья Дженнифер Лопес назвали настоящую причину продажи семейного особняка за 60 миллионов долларов

«Бену никогда не нравился этот дом. Он слишком далеко от его детей», - объяснил источник. Сейчас Бен снял дом в Брентвуде за сто тысяч долларов в месяц, который находится в паре кварталов от его бывшей жены Дженнифер Гарнер, и чаще видится со своими тремя детьми.

Разонравился дом и Дженнифер Лопес. Теперь она считает, что дом с 12 спальнями просто «слишком велик для нее». Знаменитости наняли риэлтора Сантьяго Арана, чтобы продать недвижимость.

Пара установила за дом цену 65 миллионов долларов, чтобы частично отбить средства, вложенные в улучшение жилья. По мнению журналистов, Дженнифер и Бен не избегут миллионных убытков при продаже недвижимости.

Особняк пары находится в престижнейшем районе Pacific Palisades. Дом расположен на 1,13 акрах и включает в себя тренажерный зал, профессиональную медиа-комнату, игровую комнату, лифт и огромный задний двор с бассейном и местом для костра.

Особой достопримечательностью дома является просторная библиотека и пейзажи. Жилье стоит на холме, и его окна выходят на каньон, что позволяет естественному свету проникать во все комнаты в течение дня.