Огромный особняк в Беверли-Хиллз стоимостью свыше 60 миллионов долларов, который Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купили в прошлом году, пересмотрев около 80 домов, перестал устраивать пару, и они решили его продать. Как рассказал инсайдер, близкий к Джей Ло, изданию People, именно недовольство недвижимостью, а не потенциальный развод стал причиной.
Друзья Дженнифер Лопес назвали настоящую причину продажи семейного особняка за 60 миллионов долларов
«Бену никогда не нравился этот дом. Он слишком далеко от его детей», - объяснил источник. Сейчас Бен снял дом в Брентвуде за сто тысяч долларов в месяц, который находится в паре кварталов от его бывшей жены Дженнифер Гарнер, и чаще видится со своими тремя детьми.
Разонравился дом и Дженнифер Лопес. Теперь она считает, что дом с 12 спальнями просто «слишком велик для нее». Знаменитости наняли риэлтора Сантьяго Арана, чтобы продать недвижимость.
Пара установила за дом цену 65 миллионов долларов, чтобы частично отбить средства, вложенные в улучшение жилья. По мнению журналистов, Дженнифер и Бен не избегут миллионных убытков при продаже недвижимости.
Особняк пары находится в престижнейшем районе Pacific Palisades. Дом расположен на 1,13 акрах и включает в себя тренажерный зал, профессиональную медиа-комнату, игровую комнату, лифт и огромный задний двор с бассейном и местом для костра.
Особой достопримечательностью дома является просторная библиотека и пейзажи. Жилье стоит на холме, и его окна выходят на каньон, что позволяет естественному свету проникать во все комнаты в течение дня.