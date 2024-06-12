Известную американскую телеведущую госпитализировали: детали

Ее коллега и подруга Гейл Кинг рассказала, что телеведущая столкнулась с серьезным недомоганием. По ее словам, телеведущую госпитализировали с кишечным вирусом. Об этом написал Independent.

«Не буду описывать в деталях. Достаточно сказать, что она оказалась в больнице с обезвоживанием, ей поставили капельницу. Это было очень серьезно», - пояснила Кинг.

«Надеюсь, она не злится на меня за то, что я поделилась этой подробностью. Но я хотела дать понять, что для нее это имело значение и что ее действительно беспокоило то, что она не могла быть здесь с нами сегодня», - добавила Гэйл.

Опра должна была появиться на утреннем шоу 11 июня, чтобы представить свой последний выбор книжного клуба, но ей пришлось делегировать эту мисси. Кинг, второй ведущей шоу.

Хотя Уинфри не смогла лично представить в эфире свою последнюю книжную рекомендацию, она поделилась ею в Instagram. Для своего летнего чтения Опра выбрала «Фамилиарис» Дэвида Вроблевски, продолжение книги книжного клуба «История Эдгара Соутелля» 2008 года.

«Эта захватывающая семейная сага отправляет нас в необыкновенное путешествие, в котором блестяще переплетаются история, философия, приключения и мистика, чтобы исследовать значение любви, дружбы и истинной цели своей жизни. Вам не обязательно читать первую книгу Дэвида, прежде чем начать эту, но я уверена, что вы возьмете ее в руки после прочтения», - написала Уинфри.

Телеведущая, которая много лет пыталась решить проблему с лишним весом и откровенно делилась в эфире своего шоу деталями этой борьбы. Недавно она представила документальный фильм о людях, употребляющих лекарства для похудения.

«Это очень личная тема для меня и для сотен миллионов людей по всему миру, которые в течение многих лет боролись с лишним весом и ожирением», - призналась звезда.