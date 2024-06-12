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МЕСТНЫЕ ЖАЛУЮТСЯ «Это огромные расходы»: билет на Хаапсалуский паровозик Пеэтрике слишком дорогой и ехать скучно?

Хевели Туйск
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Изображение носит иллюстративный характер. Дети едут в бывшем хаапсалуском развлекательном поезде «Петрике».
Изображение носит иллюстративный характер. Дети едут в бывшем хаапсалуском развлекательном поезде «Петрике». Фото: Johanna Roos / Pärnu Postimees

Недавно музей железной дороги и связи Хаапсалу опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что туристический поезд Пеэтрике вновь начал свою работу и пригласил всех на поездку. Однако под постом сразу появились негативные комментарии. Неужели местные жители недовольны этим замечательным начинанием? «Цена билета не менялась уже три года, и пассажиров всегда хватало!» - комментирует директор музея.

«Запоминающаяся и веселая поездка на поезде позволяет увидеть живописный и романтичный прибрежный городок больше, чем можно успеть пешком. В поезде есть сопровождающий, который обращает внимание на достопримечательности по пути. Путешественники увидят Курзал, милые улицы с деревянными домами, украшенными кружевными резьбами, и оживленную центральную улицу с кафе, украшенными цветами. Поездка длится около 35 минут, поезд вмещает 46 человек. Поездка состоится, если наберется минимум семь пассажиров», - говорится на сайте Фонда музеев Хаапсалу и Ляэнемаа.

В группе Facebook «Хаапсалу и Ляэнемаа» музей железной дороги и связи сообщил, что маленький поезд Пеэтрике начал свою работу. «Идет дождь или светит солнце – на туристическом поезде Пеэтрике можно кататься в любую погоду, ведь у вагонов есть крыши!» - гласит заголовок поста. Также указаны даты и время отправления поезда.

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