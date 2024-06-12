МЕСТНЫЕ ЖАЛУЮТСЯ «Это огромные расходы»: билет на Хаапсалуский паровозик Пеэтрике слишком дорогой и ехать скучно?

«Запоминающаяся и веселая поездка на поезде позволяет увидеть живописный и романтичный прибрежный городок больше, чем можно успеть пешком. В поезде есть сопровождающий, который обращает внимание на достопримечательности по пути. Путешественники увидят Курзал, милые улицы с деревянными домами, украшенными кружевными резьбами, и оживленную центральную улицу с кафе, украшенными цветами. Поездка длится около 35 минут, поезд вмещает 46 человек. Поездка состоится, если наберется минимум семь пассажиров», - говорится на сайте Фонда музеев Хаапсалу и Ляэнемаа.