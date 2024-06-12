Активисты настаивают, чтобы монарх обратил внимание на страдания животных на британских фермах. В частности, они просят, чтобы тот остановил поддержку благотворительной организации, которая нарушает стандарты благосостояния животных, пишет ФОКУС.
ВИДЕО ⟩ Зоозащитники испортили портрет короля Карла ІІІ
Первый официальный портрет короля Великобритании Карла ІІІ испортили защитники прав животных в галерее Филиппа Молда в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.
Двое протестующих из организации Animal Rising закрыли лицо монарха изображениями анимационных персонажей Уоллеса и Громита, указывая на «жестокость на фермах RSPCA» (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными).
На одном плакате было изображено лицо Уоллеса, а на другом была надпись: «Без сыра, Громит. Посмотрите на всю эту жестокость на фермах RSPCA!»
Активисты таким образом призывают британского монарха приостановить поддержку благотворительной организации, королевским покровителем которой он является, пока они не откажутся от схемы, которая нарушает стандарты благополучия животных.
Breaking @AnimalRising have vandalized the King Charles portrait at the Philip Mould gallery in London pic.twitter.com/XX4Ke6IDYM— Sabrina Miller (@SabriSun_Miller) June 11, 2024
«Поскольку король Карл был таким большим поклонником Уоллеса и Громита, мы не могли придумать лучшего способа привлечь его внимание к ужасным сценам на фермах RSPCA Assured», - рассказал один из активистов.
Зоозащитники утверждают, что обнаружили жестокое обращение с животными и страдания на каждой ферме, включая вероятные сцены мертвых и умирающих цыплят, мертвых свиней, оставленных на дорожках фермы, и лосося, съеденного живьем морскими вшами. Они якобы обнаружили 280 нарушений законодательства и 94 нарушения правил DEFRA (Департамент экологии, продовольствия и сельских дел).
«Карл дал понять, что он чувствителен к страданиям животных на британских фермах; сейчас идеальное время, чтобы он активизировался и призвал RSPCA отказаться от гарантированной схемы и рассказать правду о животноводстве», - отметили организаторы акции.
Портрет короля Карла III
На новой картине высотой 2,8 метра можно увидеть британского короля, который стоит в форме валлийской гвардии, с мечом в руке и бабочкой на плече, а все полотно окрашено в темно-красный цвет, что стало поводом называть новый портрет «кровавым».
Художник Джонатан Ео признался, что хотел нарушить традицию и сделать свое полотно более «динамичным и современным». Именно поэтому традиционная форма Карла ІІІ и меч сочетаются на полотне с фоном.