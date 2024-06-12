ВИДЕО Зоозащитники испортили портрет короля Карла ІІІ

Первый официальный портрет короля Великобритании Карла ІІІ испортили защитники прав животных в галерее Филиппа Молда в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Двое протестующих из организации Animal Rising закрыли лицо монарха изображениями анимационных персонажей Уоллеса и Громита, указывая на «жестокость на фермах RSPCA» (Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными).

На одном плакате было изображено лицо Уоллеса, а на другом была надпись: «Без сыра, Громит. Посмотрите на всю эту жестокость на фермах RSPCA!»

Активисты таким образом призывают британского монарха приостановить поддержку благотворительной организации, королевским покровителем которой он является, пока они не откажутся от схемы, которая нарушает стандарты благополучия животных.

Breaking @AnimalRising have vandalized the King Charles portrait at the Philip Mould gallery in London pic.twitter.com/XX4Ke6IDYM — Sabrina Miller (@SabriSun_Miller) June 11, 2024

«Поскольку король Карл был таким большим поклонником Уоллеса и Громита, мы не могли придумать лучшего способа привлечь его внимание к ужасным сценам на фермах RSPCA Assured», - рассказал один из активистов.