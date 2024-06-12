У Джо Джонаса, в отличие от его экс-супруги Софи Тернер, с личной жизнью после развода не ладится. Пока актриса залечивает раны в объятьях Перегрина Пирсона, солист Jonas Brothers успел расстаться с моделью Сторми Бри и закрутить новый роман. На днях папарацци подловили Джо на отдыхе в Афинах с загадочной незнакомкой.
Раскрыта личность новой избранницы Джо Джонаса: поклонники удивлены
Сомнений в том, что между ними что-то большее, чем просто приятельские отношения, нет: парочка мило обнималась. На радость фанатам журналисты Daily Mail быстро нашли информацию о девушке.
Новой избранницей знаменитости стала 28-летняя актриса Лайла Абдалла. На родине - в Кувейте - она звезда: в начале карьеры была моделью и снималась в музыкальных клипах, а потом и в кино. На ее счету 25 сериалов и четыре фильма. Но больше всего фанатов Джо удивило то, что и Лайла тоже пережила развод - в 2018 году - и с тех пор ни с кем не была замечена.
Парочке, в общем, точно есть что обсудить. В прошлую пятницу, к слову, она и Джонас были на одной вечеринке, но неизвестно, знали ли они друг друга до мероприятия.