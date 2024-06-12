Раскрыта личность новой избранницы Джо Джонаса: поклонники удивлены

Сомнений в том, что между ними что-то большее, чем просто приятельские отношения, нет: парочка мило обнималась. На радость фанатам журналисты Daily Mail быстро нашли информацию о девушке.

Новой избранницей знаменитости стала 28-летняя актриса Лайла Абдалла. На родине - в Кувейте - она звезда: в начале карьеры была моделью и снималась в музыкальных клипах, а потом и в кино. На ее счету 25 сериалов и четыре фильма. Но больше всего фанатов Джо удивило то, что и Лайла тоже пережила развод - в 2018 году - и с тех пор ни с кем не была замечена.