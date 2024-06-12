Мужчина погиб, упав со скалы из фильма «Миссия невыполнима» в Норвегии

Прекестулен, известная также, как «Кафедра проповедника», или «Скала-кафедра» - находится на юго-западе Норвегии и с нее открывается потрясающий вид на Люсе-фьорд. По данным официального туристического сайта страны, это одна из самых известных горных достопримечательностей Норвегии, который посещают более 300 000 человек в год.

Нина Томмесен, полицейский адвокат политического района Сер-Вест, подтвердила, что 40-летний мужчина, который путешествовал один, погиб, упав с «Кафедры проповедника».

«Полиция расследует дело как несчастный случай с падением. У нас нет никаких предположений о том, что произошло что-то криминальное», - пояснила сотрудница полиции.

Были допрошены два свидетеля, в том числе один, который видел произошедшее. Он пояснил, что мужчина поскользнулся и упал.

Хотя это «самая знаковая природная достопримечательность Норвегии» и она уже известна много лет, но по данным некоммерческой организации, управляющей этим объектом, известность Прекестулена возросла после того, как он был показан в шестом части фильма «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли.

Скала использовалась для драматической сцены в финале фильма, когда герой Тома Круза и его противник боролись на краю, а потом упали. Все трюки Круз выполнял сам.

Во время премьеры фильма 2000 человек прошли четыре километра до скалы, чтобы увидеть ночную проекцию с помощью лазеров. Круз похвалил премьеру, назвав ее «самым невозможным показом» фильма.

Ожидалось, что фильм окажет положительное влияние на этот район и местный туризм, по данным некоммерческой организации Preikestolen, которая работает над сохранением территории и обеспечением ее безопасности для посетителей.