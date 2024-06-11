Бывшая участница девичьей группы Vanilla Ninja и маклер Катрин Сиска обручилась со своим давним возлюбленным! «Вероятно, в июле мы решим, какое обручальное кольцо заказать», - рассказывает Сиска редакции.
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ФОТО ⟩ Бывшая участница девичьей группы Vanilla Ninja обручилась и наслаждается помолвкой: свадебные кольца пока заказывать не собирается
«День в Лиссабоне», - пишет бывшая участница девичьей группы Vanilla Ninja и риэлтор Катрин Сиска в Instagram и делится видео, как они с партнером Кристьяном Вариком выбирают обручальное кольцо в роскошном магазине Cartier.