ФОТО Пышные формы: известная актриса засветила роскошные ягодицы в океанских волнах

Развлечения Сальмы Хайек в океане

Актриса на видео изображена вместе с подругой, с которой весело проводит время в океанских волнах. В подписи актриса сообщила, что отмечает Всемирный день океана.

Сальма во время интервью в подкасте Kelly Ripa Let's Talk Off Camera в прошлом июне сказала: «Никакого ботокса!». Она приписывает свою молодость любви к «медитации» и «частотным аппаратам».

В прошлом году звезду заподозрили, что она делала пластические операции — фолловеры заметили, что Сальма почти не меняется с возрастом. Но на самом деле секрет красоты 56-летней знаменитости состоит в использовании специального крема. Об этом актриса рассказала во время одного из интервью.

«Я использую крем с ингредиентом, который применяют во время первой помощи при ожогах. Он полностью восстанавливает кожу, но его можно найти только в Мексике. Именно поэтому я до сих пор не использовала ботокс и филлеры», - поделилась красавица.