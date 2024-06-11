«Если нужно платить за туалет, он должен быть чистым и ухоженным», - считает дама, работающая продавцом на открытом рынке в Тарту. По ее словам, в туалете часто не хватает мыла, а унитазы грязные. Работникам рынка приходится платить за пользование туалетом так же, как и посетителям. «Можно купить ключ за 25 евро, но вы бы купили ключ за такие деньги?» - спрашивает она. Руководитель Тартуского рынка объясняет, почему ключ стоит столько.
ФОТО ⟩ Продавец эстонского рынка жалуются на состояние туалетов и высокие цены
«Приходите и посмотрите, в каком состоянии здесь туалет», - говорит дама, торгующая продуктами на открытом рынке в Тарту. «Проблемы с чистотой и отсутствием мыла существуют уже долгое время», - добавляет она. «Унитазы и держатели для бумаги покрыты пылью, унитаз грязный, а в одном из туалетов невозможно достать туалетную бумагу, хотя она там есть», - рассказывает дама.
Чтобы воспользоваться туалетом на открытом рынке в Тарту, сначала нужно вставить в автомат у двери 50 центов. Плату должны вносить и сотрудники, работающие на рынке целый день. «Некоторые имеют ключ, но получить его не так просто», - говорит дама. Она утверждает, что за ключ просят невероятно высокую цену - 25 евро. «Обычно ключи столько не стоят, и этот ключ нельзя оставить себе, он дается только на время торговли», - удивляется она и не понимает, почему за ключ просят такую высокую цену.
Руководитель рынка объясняет
Руководитель рынка Тарту, Рене Кийс, утверждает, что к нему не обращались продавцы с жалобами на общественные туалеты. «Обратная связь всегда полезна. Мы сделали ремонт в туалетах прошлой весной и летом. До ремонта было много недовольства и жалоб, но после ремонта жалоб не поступало. В ходе ремонта были заменены некоторые элементы и отрегулирована вентиляция. Ежедневная уборка туалетов проводится утром и днем, два раза в день», - рассказывает Кийс, добавляя, что первая уборка проводится до начала рабочего дня (между 8 и 9 часами), а следующая - в обеденное время.
Кийс обращает внимание на то, что туалетом ежедневно пользуются несколько сотен человек, и контингент рынка весьма разнообразен. Туалеты также посещают люди, которые не всегда следят за чистотой. Однако этот туалет не единственный на рынке. По словам Кийса, на территории рынка всего четыре туалета, и не все из них платные. Например, один туалет находится в гриль-баре, а другой - в украинском кафе, они бесплатны и предназначены для посетителей кафе.
Теоретически, дама, торгующая на открытом рынке, также может пользоваться туалетом в кафе. Кийс говорит, что ни одного сотрудника не прогонят из туалета в кафе, если он туда зайдет. Внутри рыночного зала есть свои туалеты, которые сотрудники могут использовать бесплатно. Однако тем, кто торгует на открытом рынке, как правило, приходится пользоваться туалетом, доступ в который стоит 50 евроцентов или ключом за 25 евро.
О стоимости ключа
Руководитель рынка Тарту, Рене Кийс, объясняет, что сезонные торговцы, чьи торговые точки находятся на открытой территории, могут приобрести ключ от туалета на время торговли на рынке. Когда торговец прекращает свою деятельность на рынке, ключ необходимо вернуть. Стоимость пользования ключом составляет 25 евро. «Эти ключи время от времени теряются. Цена всегда кажется покупателю высокой, но у продавца есть свои расходы», - говорит Кийс. «В эту стоимость включена уборка туалета и отопление. Этот туалет открыт круглый год», - добавляет он.
Кийс подчеркивает, что на рынке всегда есть различные варианты, и с торговцами всегда удается достичь соглашения. «Если продавец приходит временно на сезонную торговлю, мы найдем подходящий вариант», - говорит он.