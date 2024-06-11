ФОТО Продавец эстонского рынка жалуются на состояние туалетов и высокие цены

Генеральный директор AS Tartu Turg Рене Кийс. Фото: Силле Аннук

Кийс обращает внимание на то, что туалетом ежедневно пользуются несколько сотен человек, и контингент рынка весьма разнообразен. Туалеты также посещают люди, которые не всегда следят за чистотой. Однако этот туалет не единственный на рынке. По словам Кийса, на территории рынка всего четыре туалета, и не все из них платные. Например, один туалет находится в гриль-баре, а другой - в украинском кафе, они бесплатны и предназначены для посетителей кафе.

Теоретически, дама, торгующая на открытом рынке, также может пользоваться туалетом в кафе. Кийс говорит, что ни одного сотрудника не прогонят из туалета в кафе, если он туда зайдет. Внутри рыночного зала есть свои туалеты, которые сотрудники могут использовать бесплатно. Однако тем, кто торгует на открытом рынке, как правило, приходится пользоваться туалетом, доступ в который стоит 50 евроцентов или ключом за 25 евро.

Туалет на Тартуском рынке. Фото: частный архив

О стоимости ключа

Руководитель рынка Тарту, Рене Кийс, объясняет, что сезонные торговцы, чьи торговые точки находятся на открытой территории, могут приобрести ключ от туалета на время торговли на рынке. Когда торговец прекращает свою деятельность на рынке, ключ необходимо вернуть. Стоимость пользования ключом составляет 25 евро. «Эти ключи время от времени теряются. Цена всегда кажется покупателю высокой, но у продавца есть свои расходы», - говорит Кийс. «В эту стоимость включена уборка туалета и отопление. Этот туалет открыт круглый год», - добавляет он.

Кийс подчеркивает, что на рынке всегда есть различные варианты, и с торговцами всегда удается достичь соглашения. «Если продавец приходит временно на сезонную торговлю, мы найдем подходящий вариант», - говорит он.