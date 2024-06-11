СМОТРИТЕ Мускулистые руки и деформированный нос: в Cети обсуждают внешность княжны Калины Болгарской

Нос у княжны Калины действительно деформирован, но из-за несчастного случая: в восьмом классе она получила травму челюсти и неба. Ей сделали операцию, но после нее небо было ослаблено, что сказывалось на качестве жизни княжны.

Во взрослом возрасте княжна Калина решила поставить себе виниры в Лондоне, но из-за предыдущей травмы стоматолог необратимо повредил ей челюстную кость. Из-за этого у княжны Калины началось воспаление и ей пришлось перенести еще одну операцию.

Уже после лечения, в 2000 году, княжна снова подхватила инфекцию, когда была в экспедиции на море. Кто-то посоветовал ей промывать нос и полоскать рот морской водой. От этого стало только хуже - инфекция распространилась дальше и дошла до глаза. Пришлось провести еще одну срочную операцию, которая позволила сохранить глаз и нос, но нанесла серьезный эстетический урон.

Однако многие не верят, что это были операции по медицинским показаниям, и считают, что 52-летняя княжна стала жертвой неудачной ринопластики. Семье княжны неоднократно приходилось опровергать эту информацию.

Княжна Калина Болгарская с сыном. Фото: Pool New

Что касается мускулистых рук княжны, то не так давно она увлеклась бодибилдингом. Она посещает спортзал в Болгарии практически ежедневно. Свои занятия княжна проводит под руководством инструктора и уже смогла нарастить внушительную мышечную массу. «Я занимаюсь силовыми тренировками и здоровьем тела, я спортсменка», - рассказывала она.