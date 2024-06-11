СМОТРИТЕ Мускулистые руки и деформированный нос: в Cети обсуждают внешность княжны Калины Болгарской

Поводом к обсуждению княжны стали новые фотографии, сделанные на церемонии перезахоронения бывшего короля Болгарии Фердинанда, где княжна Калина присутствовала с семьей. На публике она появилась в платье без рукавов, показав мускулистые руки, удивившие людей в Сети. Также все снова обратили внимание на деформированный нос княжны, из-за чего снова заговорили о неудачной ринопластике.
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Нос у княжны Калины действительно деформирован, но из-за несчастного случая: в восьмом классе она получила травму челюсти и неба. Ей сделали операцию, но после нее небо было ослаблено, что сказывалось на качестве жизни княжны.
Во взрослом возрасте княжна Калина решила поставить себе виниры в Лондоне, но из-за предыдущей травмы стоматолог необратимо повредил ей челюстную кость. Из-за этого у княжны Калины началось воспаление и ей пришлось перенести еще одну операцию.
Уже после лечения, в 2000 году, княжна снова подхватила инфекцию, когда была в экспедиции на море. Кто-то посоветовал ей промывать нос и полоскать рот морской водой. От этого стало только хуже - инфекция распространилась дальше и дошла до глаза. Пришлось провести еще одну срочную операцию, которая позволила сохранить глаз и нос, но нанесла серьезный эстетический урон.
Однако многие не верят, что это были операции по медицинским показаниям, и считают, что 52-летняя княжна стала жертвой неудачной ринопластики. Семье княжны неоднократно приходилось опровергать эту информацию.
Что касается мускулистых рук княжны, то не так давно она увлеклась бодибилдингом. Она посещает спортзал в Болгарии практически ежедневно. Свои занятия княжна проводит под руководством инструктора и уже смогла нарастить внушительную мышечную массу. «Я занимаюсь силовыми тренировками и здоровьем тела, я спортсменка», - рассказывала она.
Княжна Калина Болгарская родилась 19 января 1972 года в Мадриде. Она пятый ребенок и единственная дочь короля Симеона II и его жены Маргариты. Ее отец стал царем Болгарии в 1943 году, но уже в следующем году в стране произошел государственный переворот: власть перешла к коммунистам, и королевской семье пришлось уехать в Мадрид.
Княжна Калина ведет непубличный образ жизни. Она окончила престижную школу, говорит на нескольких языках и много лет придерживается вегетарианства. В отличие от членов других королевских семей, княжна Калина не соблюдает протокол в вопросах стиля и часто выбирает довольно эксцентричные образы и нестандартные прически.
В октябре 2002 года княжна Калина вышла замуж за Антонио Хосе Муньоса-и-Валькарселя, испанского мореплавателя и исследователя, который на 14 лет ее старше. В 2007 году у них родился сын - его назвали в честь отца княжны Калины Симеоном. Мальчик родился в Софии и таким образом стал первым членом болгарской царской семьи, родившимся в Болгарии с 1937 года. Некоторое время княжна Калина жила в Марокко, но в итоге вернулась в Болгарию, где живет сейчас вместе с мужем и сыном.