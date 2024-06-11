ВИДЕО Разъяренная жена разбила машину мужа после его измены

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как она разбивает лобовое стекло, тараща по нему шлепком. Наблюдатель с недоверием снимает, как она спускается с капота и отрывает стеклоочиститель, а затем сгибает зеркало заднего вида, прежде чем сдвинуться с места.

Автор видео ругается, направляя камеру на разбитый двигатель. Через секунду женщина разворачивается на 180 градусов и поворачивается назад. Она идет прямо посреди ошарашенной толпы, а люди молча смотрят на нее. Затем очевидцы пытались ее успокоить.

По информации местных СМИ, женщина разбила автомобиль своего мужа после того, как узнала, что он предал ее с молодой женщиной.

Как сообщается, она получила порезы на руках и ногах во время исступленного акта вандализма. Ее личность не установлена, и непонятно, была ли она арестована за нанесенный ущерб.