БОЛЬШЕ ЭСТОНСКОГО На фестивале Õllesummer вновь появится сцена популярной эстонской музыки и необычная зона Whiskey

Помимо концертов известных эстонских музыкантов, каждый день фестиваля вы сможете принять участие в пивных играх под руководством профессионала в своем деле Яана Кирсса. Вас ждут любимые игры: кто из мужчин дольше продержит ящики с пивом; для женщин - питье пива через трубочку из пивной кружки, сидя на плечах у мужчин; питье пива в такт песне Õllepruulija и многое другое.

На эстонской сцене выступят Hellad Velled, Мари-Леэн Каселаан, Майт Малтис, Erich Krieger, Rõõmusbänd, Nedsaja küla band, Släm и Kurjad Plaanid.

Мари-Леэн Каселаан. Фото: Õllesummer

Первая в истории фестиваля зона Whiskey в павильоне построена на идее «каждый день разный стиль». Так, 4 июля будет блюз под руководством Kolumbus Kris, а 5 июля - кантри под руководством Justamend и Carlos Ukareda. В день открытия фестиваля в зоне Whiskey будет звучать рокабилли с Louie Digman Trio и DJ Peter Bear. 6 июля станет днем ярких артисток, таких как Laura Prits Experience, The Wildcard и Трийн Нийтоя.

Всего на фестивале будет девять сцен с разными музыкальными направлениями, а также множество развлекательных зон. На главной аллее со стороны Морских ворот будут работать различные кухни мира и зона фудтраков.