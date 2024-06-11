Сцена популярной эстонской музыки, долгое время отсутствовавшая на Õllesummer, возвращается на фестиваль. На первом этаже крытого павильона Певческого поля будет создана зона Whiskey со специальной программой. Фестиваль Õllesummer пройдет на Певческом поле Таллинна с 3 по 6 июля.
БОЛЬШЕ ЭСТОНСКОГО ⟩ На фестивале Õllesummer вновь появится сцена популярной эстонской музыки и необычная зона Whiskey
Помимо концертов известных эстонских музыкантов, каждый день фестиваля вы сможете принять участие в пивных играх под руководством профессионала в своем деле Яана Кирсса. Вас ждут любимые игры: кто из мужчин дольше продержит ящики с пивом; для женщин - питье пива через трубочку из пивной кружки, сидя на плечах у мужчин; питье пива в такт песне Õllepruulija и многое другое.
На эстонской сцене выступят Hellad Velled, Мари-Леэн Каселаан, Майт Малтис, Erich Krieger, Rõõmusbänd, Nedsaja küla band, Släm и Kurjad Plaanid.
Первая в истории фестиваля зона Whiskey в павильоне построена на идее «каждый день разный стиль». Так, 4 июля будет блюз под руководством Kolumbus Kris, а 5 июля - кантри под руководством Justamend и Carlos Ukareda. В день открытия фестиваля в зоне Whiskey будет звучать рокабилли с Louie Digman Trio и DJ Peter Bear. 6 июля станет днем ярких артисток, таких как Laura Prits Experience, The Wildcard и Трийн Нийтоя.
Всего на фестивале будет девять сцен с разными музыкальными направлениями, а также множество развлекательных зон. На главной аллее со стороны Морских ворот будут работать различные кухни мира и зона фудтраков.