ВАУ! Дэниэл Крейг, известный по роли Джеймса Бонда, изменил свой имидж ради съемок в новом фильме

56-летний английский актер Дэниэл Крейг, прославившийся на весь мир ролью суперагента 007, предстал в неожиданно новом образе, пишет Фокус.
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В третьей части франшизы «Достать ножи: Проснись, мертвец», режиссером и сценаристом которого является Райан Джонсон, Крейг снова сыграет причудливого и проницательного частного детектива-южанина Бенуа Блана.
На черно-белом кадре со съемочной площадки, которым поделился и режиссер, Дэниел предстал в костюме со слегка небритым лицом. Такой образ значительно отличается от его предыдущих, особенно длинными волосами, которые ниспадают ему на затылок.
«Иааа, мы поехали! Сегодня первый день съемок следующей тайны Бенуа Блана. "Проснись, мертвец" - увидимся на другой стороне», - написал Райан в соцсети X.
Aaaaand we’re off! Today is day 1 of shooting on the next Benoit Blanc mystery “Wake Up Dead Man” - see you on the other side. pic.twitter.com/Napfvq1zXT— Rian Johnson (@rianjohnson) June 10, 2024
Франшиза началась с фильма «Достать ножи» в 2019 году, в котором снялись Дэниел с Джейми Ли Кертис, Тони Коллетт, Крисом Эвансом, Кристофером Пламмером и Аной де Армас. Картина получила признание критиков и была названа одним из лучших фильмов года.
Второй фильм, «Достать ножи: Стеклянная луковица», вышел в 2022 году. В этой ленте Крейг сыграл с новым актерским составом, в который вошли Джанель Монэ, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста, Кейт Хадсон, Мэделин Клайн и Эдвард Нортон.
В течение последнего месяца с перерывами объявлялся каст третьего фильма, в который входили Джош О'Коннор, Кейли Спэни, Эндрю Скотт, Керри Вашингтон, Мила Кунис, Гленн Клоуз и многие другие. Выпуск фильма запланирован на 2025 год.
Режиссер франшизы признался, что его кастинг всегда основывался на личном вкусе.
«Нам очень повезло, что в каждом из этих фильмов мы собрали некоторых из моих любимых актеров на планете. Они все прекрасные люди, которые ладят друг с другом, и это аспект званого ужина. Когда вы снимаете такой ансамблевый фильм, я думаю, это ключевой момент», - заявил он.
Для фильма Дэниэл Крейг отказался от своего английского акцента ради южного протяжного говора Бенуа.
«Я начал с Теннесси Уильямса. У него был слегка денди-подход к речи. А затем объединил это с историком Шелби Футом, у которого авторитетный тон голоса. Бенуа использует определенные слова, которые отражают обоих этих людей - необычное, но все же приземленное», - пояснил Крейг.