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ФОТО Голубиный беспредел в столице Эстонии: подземный переход стал источником антисанитарии и угрозы здоровью местных жителей

Арменуи Геройская
, репортер
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Голубка высиживает яйца в подземном переходе Мустакиви.
Голубка высиживает яйца в подземном переходе Мустакиви. Фото: Частный архив.

В районе Ласнамяэ на остановке Мустакиви располагается одноименный подземный переход, который давно стал домом для стаи голубей. Эти птицы облюбовали место настолько, что их не пугает ни большое количество людей, ежедневно проходящих через переход, ни оживленное движение машин. 

Недовольство среди людей растет. В редакцию поступило несколько фотографий от Михаила - житель Ласнамяэ, который обеспокоен ситуацией. Мужчина подчеркивает, что голуби не только обосновались в переходе, но и высиживают там яйца, оставляя после себя кучи грязи. За состоянием перехода никто не следит и не убирает, что вызывает справедливое беспокойство у местных жителей.

Следы от голубей в подземном переходе Мустакиви
Следы от голубей в подземном переходе Мустакиви Фото: Частный архив.
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