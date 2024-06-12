ФОТО Голубиный беспредел в столице Эстонии: подземный переход стал источником антисанитарии и угрозы здоровью местных жителей

Недовольство среди людей растет. В редакцию поступило несколько фотографий от Михаила - житель Ласнамяэ, который обеспокоен ситуацией. Мужчина подчеркивает, что голуби не только обосновались в переходе, но и высиживают там яйца, оставляя после себя кучи грязи. За состоянием перехода никто не следит и не убирает, что вызывает справедливое беспокойство у местных жителей.