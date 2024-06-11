В Эстонии сезон купания длится совсем недолго, поэтому местные спа-центры пользуются большой популярностью. Но что делать, если в одном из таких водных центров случилось несчастье, а сотрудники не пришли на помощь?
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КТО В ОТВЕТЕ? ⟩ Поход в спа для жительницы Таллинна закончился травмой и длительным больничным
Жительница Таллинна Анна рассказала, что еще в конце апреля она отправилась в спа-центр Ring Spa, где планировала хорошо провести вечер в компании друзей. После бани, которая находится на улице, она решила прыгнуть в бассейн, но сделала это неудачно и сломала ногу.