КТО В ОТВЕТЕ? Поход в спа для жительницы Таллинна закончился травмой и длительным больничным

Жительница Таллинна Анна рассказала, что еще в конце апреля она отправилась в спа-центр Ring Spa, где планировала хорошо провести вечер в компании друзей. После бани, которая находится на улице, она решила прыгнуть в бассейн, но сделала это неудачно и сломала ногу.

«После банного ритуала решила прыгнуть в уличный бассейн, полагая, что он такой же глубокий, как например в Elamus Spa. Ударилась ногой об дно, опираться на нее после этого не смогла. Когда вышла из бассейна заметила, что стоит табличка на левой части стены, что глубина 1.20 м. Но никаких запрещающих знаков о том, что в него нельзя прыгать не было. Невзирая на то, что внутри самого спа (возле основного бассейна) данные таблички установлены», - говорится в письме, которое Анна отправила в спа-центр через два дня после несчастного случая.