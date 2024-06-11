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ФОТО «Выбирай мужчину, а не мальчика!» Эстонская блогерша поделилась фотографиями с новым возлюбленным

Limon.ee
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Фото: Erlend Štaub

Блогерша Кассиа Шакти объявила в социальных сетях, что нашла новую любовь. «Выбирай мужчину, который любит тебя больше», - пишет она к романтичным фотографиям, на которых целуется с новым возлюбленным.

«Мы отмечаем месяц наших отношений, и как безнадежный романтик, я хотела этим поделиться», - писала недавно блогерша Кассиа Шакти, то есть Мерилин Таймре. Кассиа добавила тогда, что они отправились в Ноароотси.

Теперь Кассиа выложила в Instagram милые снимки, на которых целуется с новым возлюбленным.

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