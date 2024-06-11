Блогерша Кассиа Шакти объявила в социальных сетях, что нашла новую любовь. «Выбирай мужчину, который любит тебя больше», - пишет она к романтичным фотографиям, на которых целуется с новым возлюбленным.
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ФОТО ⟩ «Выбирай мужчину, а не мальчика!» Эстонская блогерша поделилась фотографиями с новым возлюбленным
«Мы отмечаем месяц наших отношений, и как безнадежный романтик, я хотела этим поделиться», - писала недавно блогерша Кассиа Шакти, то есть Мерилин Таймре. Кассиа добавила тогда, что они отправились в Ноароотси.