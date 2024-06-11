Монеточка: «Не могу поверить, что являюсь опасным преступником для своей страны»

«Я не понимаю, на что рассчитывали артисты, которые понадеялись этот баланс сохранить. Объяснить что-то этим людям, что они занимаются всего лишь творчеством? Сегодня заниматься в стране им уже невозможно», - уверена Монеточка.

Она не испытывала чувства жалости по поводу возвращения в РФ, но была какая-то обида:

«До конца мой мозг не может понять, почему я все-таки »иноагент«. Я понимаю, для чего нужны эти законы, я смотрела много передач и интервью, где политологи объясняют, как это работает. Но все равно до конца я не могу поверить, что являюсь опасным преступником для своей страны».

Ее удивила реакция людей на песню «Это было в России». Многие делились своими эмоциями, грустили под нее и страдали.

«Я писала ее с ощущением принятия, когда обида и горечь превратились в приятную ностальгию», - объясняет Монеточка.

Певица не скрывает, что у нее был момент осуждения коллег, которые остались в России. Но потом она узнала несколько закулисных моментов, о которых не может рассказать, но эти коллеги находятся в заложниках.

Монеточка живет в Вильнюсе. У нее там появилось много знакомых и есть любимые места.

Видео: Интервью с Монеточкой