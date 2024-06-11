Бывший политик Лийа Хянни возмущена результатами выборов: на этот раз избирателей ввела в заблуждение партия «Отечества»

В полночь 10 июня стало известно, что на выборах в Европарламент победила партия «Отечество». «Неужели для того, чтобы победить на выборах, необходимо юлить?» - задается вопросом в социальных сетях Лийа Хянни, бывший политик и одна из авторов Конституции Эстонии.