В полночь 10 июня стало известно, что на выборах в Европарламент победила партия «Отечество». «Неужели для того, чтобы победить на выборах, необходимо юлить?» - задается вопросом в социальных сетях Лийа Хянни, бывший политик и одна из авторов Конституции Эстонии.
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Бывший политик Лийа Хянни возмущена результатами выборов: на этот раз избирателей ввела в заблуждение партия «Отечества»
Хотя предвыборные опросы показывали относительно равные возможности для трех партий – «Отечества», Социал-демократической партии и Партии реформ, – в конечном итоге успех «Отечества» был совершенно очевиден, пишет Postimees.