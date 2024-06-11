ГАЛЕРЕЯ Сравнение цен: свежие овощи и фрукты в Эстонии стоят дороже, чем в Латвии

Цены на центральном рынке, расположенном в самом сердце Риги, ниже, чем на рынке в Тарту. На рижском рынке польская клубника стоит 3,50 евро за килограмм, а ежевика - 4,90 евро за килограмм. Клубнику можно купить и по 2,90 евро за килограмм, а самая низкая цена - 1,99 евро за килограмм. Местный картофель стоит 2 евро за килограмм, кабачки - 2,50 евро, свежая капуста - 2 евро. Красные томаты - 2,30 евро за килограмм, желтые - 2,80 евро, свежие огурцы - 2,80 евро. Арбуз можно купить по цене 1,99 евро за килограмм.