Селин Дион объяснила, почему рассекретила неизлечимое неврологическое заболевание только 17 лет спустя

Певица Селин Дион сообщила о том, что страдает неизлечимым неврологическим заболеванием - синдромом скованности мышц - только в 2022 году. К тому моменту болезнь уже дошла до той точки, когда артистка просто-напросто не могла выступать и была вынуждена покинуть сцену. Сейчас Дион активно рассказывает о том, через что она проходит каждый день в борьбе с недугом и в попытках вернуться к концертной деятельности. В свежем интервью на канале NBC она призналась, сколько лет скрывала диагноз и почему.