Певица Селин Дион сообщила о том, что страдает неизлечимым неврологическим заболеванием - синдромом скованности мышц - только в 2022 году. К тому моменту болезнь уже дошла до той точки, когда артистка просто-напросто не могла выступать и была вынуждена покинуть сцену. Сейчас Дион активно рассказывает о том, через что она проходит каждый день в борьбе с недугом и в попытках вернуться к концертной деятельности. В свежем интервью на канале NBC она призналась, сколько лет скрывала диагноз и почему.
Селин Дион объяснила, почему рассекретила неизлечимое неврологическое заболевание только 17 лет спустя
Оказывается, Селин Дион молчала о заболевании 17 лет. Ей казалось, что она должна вести себя как герой и не показывать публике ту часть собственной жизни, которая для нее самой стала тяжелым бременем. При этом певица с каждым днем все сильнее чувствовала, как «тело покидает ее».
Вдобавок ко всему прочему знаменитость не сразу поняла, что с ней происходит. Потребовалось немало времени, чтобы принять это и разобраться в проблеме. В конце концов терпение лопнуло. «Ложь оказалась непосильной. Обманывая людей, которые привели меня туда, где я нахожусь сегодня, я больше не могла этого делать», - откровенно поделилась она.
Со временем синдром скованности мышц сказался на вокале и теле певицы: она часто спотыкалась и падала. Все это происходило на протяжении долгих лет. Недавно она раскрыла, что состояние в этот момент сравнимо с удушьем. И хотя трудностей по сегодняшний дней предостаточно, Селин Дион уверена, что идет на поправку, и скоро надеется вернуться на сцену.