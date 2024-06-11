Ветеринары назвали смертельно опасного паразита, которого собака может подхватить в саду

Легочные черви - это короткие черви, которые живут в сердечных камерах животных и в артерии, соединяющей сердце с легкими. Собаки могут заглатывать легочного червя несколькими способами, в том числе после поедания улитки или слизняка, травы или питья воды из луж или уличных мисок с водой.

Паразиты размножаются путем откладывания яиц, из которых вылупляются личинки. Последние выкашливаются из легких собаки и проглатываются. В окружающую среду личинки выходят с фекалиями собаки и подхватывается слизняками и улитками, что приводит к возобновлению цикла.

«Эти существа могут не только нанести вред растительности в вашем саду, но также могут переносить легочного червя - паразита, живущего в кровеносных сосудах легких и сердца. Если не диагностировать или не лечить, легочный червь может оказаться смертельным, поэтому не стесняйтесь обращаться к ветеринару, если вы подозреваете, что ваша собака вступила в контакт со слизнем или улиткой», - цитирует Daily Record слова эксперта.

Среди основных симптомов, которые должны насторожить владельцев собак, - кашель, усталость и потеря веса их питомцем. Если какие-то из признаков есть, необходимо показать животное специалисту, а также сдать кровь собаки на анализ.

Собаки, зараженные паразитом, могут серьезно заболеть, и девять процентов инфицированных умирают.

Чтобы уберечь любимца от заражения, необходимо регулярно проводить дегельминтизацию. Владельцам также следует как можно быстрее собирать фекалии своих питомцев с земли, чтобы избежать распространения личинок легочных червей.

Рекомендуется по возможности держать игрушки для собак внутри жилья и регулярно менять воду в уличных мисках, чтобы свести к минимуму контакт питомца с паразитом.