ГОРОСКОП НА 12 ИЮНЯ Скорпионов ждет удача, Раков - неожиданности

Стрелец

В начале дня вероятны приятные сюрпризы и удачные совпадения. Возможны неожиданные открытия; некоторые Стрельцы получат важную информацию. Подходит это время и для знакомств. Вы легко находите подход к очень разным людям, на многих производите хорошее впечатление. Те, кто прежде вас недооценивал, изменят свое мнение. Во второй половине дня влияние позитивных тенденций несколько снизится. Вероятны задержки в делах, не исключены мелкие недоразумения. Полезно будет сделать небольшую паузу в делах. Отдохнув, вы сразу почувствуете себя лучше.

Козерог

Начало дня будет интересным и захватывающим. Это благоприятное время для новых начинаний, они часто оказываются удачными. Благодаря поддержке звезд вы быстро добиваетесь успеха. Вероятны приятные знакомства, не исключено начало дружеских отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она хорошо подходит для отдыха: вы быстро восстановите силы, почувствуете себя обновленными. Будет возможность разобраться в своих чувствах, обдумать события недавнего прошлого.

Водолей

Благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Вы на многих производите хорошее впечатление. Даже самые требовательные люди проникаются к вам симпатией после короткого разговора. Не исключено начало дружеских отношений или красивой романтической истории. Вторая половина дня хорошо подходит для учебы. Вы многое схватываете на лету. Информация, полученная в это время, наверняка вскоре пригодится. Могут появиться новые планы, касающиеся работы и бизнеса. Сначала они кажутся слишком смелыми и даже рискованными, но чуть позже станет ясно: задуманное можно осуществить.

Рыбы

Неплохой приятный день. Его не назовешь особенно плодотворным, но время вы проведете хорошо. Будет шанс пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Возможны хорошие новости издалека, а также предложения, от которых не захочется отказываться. У многих Рыб сегодня появляются идеи, которые хочется немедленно воплотить в жизнь. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели – вы их достигнете, пусть и не сразу. День подходит для домашних дел и общения с членами семьи. Полезно обсуждать общие дела, можно найти ответы на вопросы, в последнее время беспокоившие многих.