День будет довольно утомительным. Дел оказывается куда больше, чем ожидалось, и часто приходится решать несколько вопросов сразу, думать о многих вещах одновременно. Иногда это приводит к ошибкам; старайтесь исправить их как можно быстрее. Необязательно действовать в одиночку.
ГОРОСКОП НА 12 ИЮНЯ ⟩ Скорпионов ждет удача, Раков - неожиданности
Договориться с кем-то о совместных действиях часто проще, чем вы ожидали. Общие дела и проекты очень сближают, поэтому возможно и начало дружеских отношений. Порой возникают разногласия с родственниками и другими близкими людьми, но мало кто сегодня хочет вести долгие споры. Удается сгладить острые углы, достичь компромисса. Находят общий язык даже те, кто прежде только и делал, что ссорился.
Овен
Не всегда легко сосредоточиться на делах. Вы часто отвлекаетесь, порой бросаете начатое, если не удается сразу достичь успеха. Стоит проявить настойчивость, ведь есть шанс добиться действительно отличных результатов. Многим Овнам охотно помогают проверенные союзники, а представители знака находят способ отблагодарить их. Вторая половина дня благоприятна для общения. Это время новых знакомств, которые могут положить начало деловым или дружеским отношениям. Не исключены денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Телец
Дела, которыми вам предстоит заниматься сегодня, требуют серьезного подхода. Не стоит рассчитывать, что у вас все получится само собой. Скорее всего, даже для достижения довольно скромных результатов придется приложить усилия. Но трудности не пугают вас и не сбивают с толку. Вы проявляете завидную целеустремленность, часто добиваетесь успеха благодаря настойчивости. Не стоит забывать и об отдыхе. Во второй половине дня у вас наверняка будет возможность сделать небольшую паузу, чтобы восстановить силы. Вы сразу почувствуете себя лучше, энергичнее и бодрее.
Близнецы
Плодотворный день, который дает шанс добиться успеха во многих делах. Удачно решатся вопросы, над которыми вы в последнее время размышляли. Некоторые Близнецы научатся тому, что вскоре пригодится. Вы многое схватываете на лету, часто удивляете окружающих своими знаниями, умениями и талантами. В начале дня вероятны полезные знакомства. Вы произведете хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит. Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов, обещает удачные покупки и сделки.
Рак
День полон приятных неожиданностей, сюрпризов, поднимающих настроение. Возможны необычные встречи, которые запомнятся вам надолго, натолкнут на интересные идеи. Старые знакомые принесут хорошие новости или поделятся опытом, который вам наверняка пригодится. Вероятны незапланированные поездки. Они складываются удачно, даже если собираться в путь приходится второпях. Вдали от дома возможны необычные встречи, приятные знакомства. Благодаря острой интуиции вы легко находите подход к самым разным людям. Не исключено начало дружеских отношений или романтической истории.
Лев
Сохраняйте самообладание и не говорите лишнего. Стоит просто сосредоточиться на полезных делах, по возможности не отвлекаясь на пустяки и не беспокоясь о том, что от вас не зависит. В середине дня будет шанс исправить какие-то старые ошибки. Сделав это, вы почувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. Проявите разборчивость в общении. Не всем, кто сегодня пытается завоевать вашу симпатию, стоит доверять. Желательно избегать контактов с теми, кто обычно провоцирует вас, критикует, выводит из равновесия. Не делитесь своими идеями и планами, пока сами не обдумаете все как следует.
Дева
Проявите настойчивость. Именно она позволит достичь поставленных целей, одержать верх над соперниками, а также переубедить тех, кто сомневается в вашей правоте. Не всем Девам будет достаточно знаний, полученных раньше. Многим представителям знака придется учиться на ходу, и это будет очень интересно, хотя порой и нелегко. Вторая половина дня обещает приятные знакомства, дает шанс подружиться с необычными людьми. Общение с ними может повлиять на ваше мировоззрение, вдохновить на какие-то необычные поступки.
Весы
День яркий, насыщенный и интересный. Он полон неожиданных событий и новых возможностей, которыми вы наверняка захотите воспользоваться. Удачно решатся проблемы, которые в последнее время не давали вам покоя. Некоторые Весы скорректируют планы, поняв, что не всех целей можно добиться сразу. Вероятны полезные знакомства. Будет шанс найти новых союзников, договориться о сотрудничестве с людьми, от которых многое зависит. Вы способны найти подход даже к тем, кто обычно неохотно идет на контакт. Вероятно начало дружеских или романтических отношений.
Скорпион
Удачный день. Звезды готовы поддержать многие ваши начинания. Особенно хорошо удаются дела, требующие изобретательности, находчивости и фантазии. Проверенные методы не всегда эффективны, вам нравится искать собственные пути к цели. Лидерские качества Скорпионов сегодня проявляются особенно ярко, и окружающие охотно следуют за представителями знака. Легко собрать команду единомышленников. Это подходящий день для того, чтобы вернуться к какому-то давнему хобби или заняться делом, которое прежде не удавалось завершить.
Стрелец
В начале дня вероятны приятные сюрпризы и удачные совпадения. Возможны неожиданные открытия; некоторые Стрельцы получат важную информацию. Подходит это время и для знакомств. Вы легко находите подход к очень разным людям, на многих производите хорошее впечатление. Те, кто прежде вас недооценивал, изменят свое мнение. Во второй половине дня влияние позитивных тенденций несколько снизится. Вероятны задержки в делах, не исключены мелкие недоразумения. Полезно будет сделать небольшую паузу в делах. Отдохнув, вы сразу почувствуете себя лучше.
Козерог
Начало дня будет интересным и захватывающим. Это благоприятное время для новых начинаний, они часто оказываются удачными. Благодаря поддержке звезд вы быстро добиваетесь успеха. Вероятны приятные знакомства, не исключено начало дружеских отношений, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она хорошо подходит для отдыха: вы быстро восстановите силы, почувствуете себя обновленными. Будет возможность разобраться в своих чувствах, обдумать события недавнего прошлого.
Водолей
Благоприятный день для общения, поиска союзников и единомышленников. Вы на многих производите хорошее впечатление. Даже самые требовательные люди проникаются к вам симпатией после короткого разговора. Не исключено начало дружеских отношений или красивой романтической истории. Вторая половина дня хорошо подходит для учебы. Вы многое схватываете на лету. Информация, полученная в это время, наверняка вскоре пригодится. Могут появиться новые планы, касающиеся работы и бизнеса. Сначала они кажутся слишком смелыми и даже рискованными, но чуть позже станет ясно: задуманное можно осуществить.
Рыбы
Неплохой приятный день. Его не назовешь особенно плодотворным, но время вы проведете хорошо. Будет шанс пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Возможны хорошие новости издалека, а также предложения, от которых не захочется отказываться. У многих Рыб сегодня появляются идеи, которые хочется немедленно воплотить в жизнь. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели – вы их достигнете, пусть и не сразу. День подходит для домашних дел и общения с членами семьи. Полезно обсуждать общие дела, можно найти ответы на вопросы, в последнее время беспокоившие многих.