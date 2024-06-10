Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

О том, что Софико беременна, стало известно 22 февраля 2024 года. Позже сестра Софико выложила фото из больницу в детских тапочках, поэтому многие решили, что счастье уже случилось.

А 10 июня стало известно, что наследница артиста родила первенца. Она выложила в социальной сети бирку с данными ребенка. Ему дали имя Георгий. Вес крохи составил 3 кг, рост - 52 см. «Добро пожаловать, Георгий Саввич» - написала Софико.

О избраннике звездной дочери известно немного: свои соцсети молодые держат закрытыми от посторонних глаз. Единственное, что известно - он учился в международной школе в Австрии и жил в Таллинне.

Софико - средняя дочь Валерия Меладзе от бывшей жены Ирины, у нее еще есть две сестры: старшая - Инга и младшая Арина. Валерий и Ирина Меладзе были в браке больше 20 лет и расстались из-за романа Валерия с бывшей солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой.

У Валерия с Альбиной Джанабаевой есть трое детей: Константин, Лука и Агата. Его младшей наследнице всего три года. Певец поддерживает общение с дочками от первого брака.