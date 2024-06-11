Уехавшая из России Яна Троянова обвинила страну в своих проблемах с алкоголем

В беседе с журналистом одного из изданий Яна Троянова заявила, что Россия стала причиной ее пристрастия к алкогольным напиткам. Более того, 52-летняя актриса всерьез обвиняет страну в своей пагубной привычке и считает, что имеет полное право негативно о ней высказываться.

«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать», - гневно прокомментировала живущая во Франции Яна Троянова.

Ранее актриса, говоря о своей зависимости, обвиняла во всем сильное горе. Дело в том, что в 2011 году скончался ее единственный сын Николай. Парень совершил самоубийство. Яна Троянова сильно переживала из-за смерти сына, поэтому начала пить.