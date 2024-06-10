Метель из купюр посреди лета! Глоба рекомендует купить лотерейный билет двум знакам с 11 июня

Павел Глоба, известный астролог, рассказал, какие знаки зодиака могут попытать удачу в лотерее в июне 2024 года. По мнению эксперта, два созвездия окажутся в зоне благоприятного влияния, что может привести к крупным выигрышам начиная с 11 июня.

Для Близнецов июнь станет месяцем успешных начинаний и роста доходов. Звезды будут благоприятствовать им, и это идеальное время для запуска амбициозных проектов, которые обещают прибыль.

Водолеям же следует проявить упорство, чтобы не поддаться соблазнам из-за неожиданного финансового благополучия. Павел Глоба советует им быть осторожными с расходами и грамотно управлять средствами, чтобы денежный поток не иссяк.